Sahurun vazgeçilmezi yağlı ekmeğe rağbet sürüyor - Son Dakika

Sahurun vazgeçilmezi yağlı ekmeğe rağbet sürüyor

04.05.2021 12:52

Sahurun vazgeçilmezi yağlı ekmeğe rağbet sürüyor Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde fırıncılar tarafından özenle yapılan yağlı ekmek, sahur vaktinde büyük rağbet görüyor.

Sahurun vazgeçilmezi yağlı ekmeğe rağbet sürüyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde fırıncılar tarafından özenle yapılan yağlı ekmek, sahur vaktinde büyük rağbet görüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde her Ramazan ayında üretilen ve geleneksel hale gelen yağlı ekmek, vatandaşlar tarafından özelikle sahur vaktinde tüketilmeye devam ediyor.

Yıllardır ilçeye has un ve yağın yoğrulmasıyla elde edilen hamur, belirli bir süre dinlenmeye bırakılıyor. İyice dinlenen ve kıvamına gelen hamur taş fırında meşe odununun kısık ateşinde pişiriliyor. Çoğunlukla sıcak tüketilen ekmek, eskiden sipariş üzerinde yapılıyordu.

25 yıldır baba mesleği taş fırını ustalığı yapan Erkan Laçin, "Eskiden müşteriler yağlarını getirip, kaç tane ekmek yapmamızı istiyorsa yapıyorduk, şimdi yoğunluktan dolayı yağı biz ekiyoruz. Müşterilerimiz zaten ekmeklerin ne zaman çıkacağını biliyor ve gelip sıcak sıcak alıp tüketiyorlar" dedi.

Hazırlık iftardan sonra başlıyor

Yağlı ekmeğin uzun uğraş gerektiren bir iş olduğunu söyleyen Laçin, "Normal ekmek bir defa yoğrulurken, bu ekmek birkaç defa yoğruluyor. Ondan dolayı iftarımızı açtıktan sonra gece saat 22.00 sıralarında işe koyuluyoruz, ön hazırlıkları yaptıktan sonra ekmeği saat 24.00 ile 01.00 arası fırına atıyoruz. Saat 03.30 sıralarında bizde sahurumuzu yaparak kapatıyoruz" diye konuştu

Siverek Esnaf ve Zanaatkarlar Derneği Başkanı Hamza Saklım da Siverek ekmeği ile normal fırınlarda pişirilen ekmeğin aynı olmadığını' belirterek, en güzel ve iyi ekmeğin Siverek'te yapıldığını iddia etti.

Sahurun vazgeçilmezi yağlı ekmeğe rağbet sürüyor
Sahurun vazgeçilmezi yağlı ekmeğe rağbet sürüyor
Sahurun vazgeçilmezi yağlı ekmeğe rağbet sürüyor
Sahurun vazgeçilmezi yağlı ekmeğe rağbet sürüyor
Sahurun vazgeçilmezi yağlı ekmeğe rağbet sürüyor
Sahurun vazgeçilmezi yağlı ekmeğe rağbet sürüyor
Sahurun vazgeçilmezi yağlı ekmeğe rağbet sürüyor
Sahurun vazgeçilmezi yağlı ekmeğe rağbet sürüyor
Sahurun vazgeçilmezi yağlı ekmeğe rağbet sürüyor
Sahurun vazgeçilmezi yağlı ekmeğe rağbet sürüyor

Şanlıurfa, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sahurun vazgeçilmezi yağlı ekmeğe rağbet sürüyor - Son Dakika


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