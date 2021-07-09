Siverek'te şarampole devrilen saman yüklü tır alev aldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen saman yüklü tır alev aldı, itfaiyenin müdahale ettiği yangında tır ile saman kullanılmaz hale geldi.

Kaza Siverek- Viranşehir karayolu Şekerli Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre saman yüklü tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen tırda çıkan yangın kısa sürede tüm araca yayıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tırdaki samanlar tamamen yanarken, tır da kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan tırın yandığı anlar yoldan geçen diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi. - ŞANLIURFA