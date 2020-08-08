Siverek'te şehit polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika

- Siverek'te şehit polis memuru için tören düzenlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren 32 yaşındaki polis memuru Uğur Pehlivan için İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, şehit Pehlivan'ın öz geçmişi okundu.

İlçe vaizi Muhammed Alphan tarafından okunan dua ardından şehit polisin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.

Şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Törene katılan şehit eşi güçlükle polis memurların yardımıyla ayakta dururken, şehidin anne ve babası gözyaşlarına hakim olamadı.

Evli ve 5 aylık bir kızı olan şehit polis memurunun, 1 ay önce atama ile Siverek'e geldiği öğrenildi.