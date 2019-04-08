Siverek'te, Şehit Polisler Mezarları Başında Anıldı
1 saat önce
Siverek'te, şehit polisler mezarları başında anıldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Siverek Asri Mezarlığında düzenlenen programla şehit polisler mezarı başında anıldı.
Siverek
'te, şehit polisler mezarları başında anıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Siverek ilçesinde Türk Polis
Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası
nedeniyle Siverek Asri Mezarlığında düzenlenen programla şehit polisler mezarı başında anıldı. Kuran
okunması ile başlayan programda, şehitler için dua edildi. Siverek İlçe Emniyet Müdürü Teoman
Yıldırım ile beraberindekiler Asri Mezarlığı'nda bulunan 6 şehidin mezarını ayrı ayrı ziyaret ederek, dualar okudu. Şehit polislerin mezarlarına karanfil de bırakıldı.
Programa İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti
İlçe Başkanı Nedim Lale, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ile çok sayıda polis hazır bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:32 Kaynak: İHA
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