Siverek'te şehit ve gazi çocuklarına yüzde 100'lük burs - Son Dakika

Siverek'te şehit ve gazi çocuklarına yüzde 100'lük burs

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özel bir eğitim koleji Şehit ve gazi çocuklarına yüzde 100 oranında eğitim bursu imkanı sağladı.

Siverek Sosyal Hizmet merkezi Müdürlüğü binasında bir araya gelen özel okul ile ilçede faaliyet gösteren Şehit ve Gazi Aileleri Dernekleri arasında yapılan protokol imzalandı. Yapılan protokol ile Şehit ve Gazi çocuğu olduğuna dair onaylı belge ile özel okula başvuranlar, okuldaki tüm eğitim kademelerinden yüzde 100 faydalanabilecek. Burada yapılan protokolde şehit ve Gazilerin 2'nci derece yakınlarına da yüzde 50 indirim sağlanacak.

Okul kurucularından Ramazan Erdoğan yaptığı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'nci yılında Şehit ve Gazilerimize olan minnetimizi azda olsa ödemek amacıyla bu protokolü imzaladık. Bu protokol ile şehitlerimize bir vefa borcu olarak Şehit ailelerine yüzde 100, yakınlarına da yüzde 50 eğitim bursu sağladık.