Siverek'te Şehitler İçin Mevlit Okutuldu
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:10 Kaynak: AA
'nın Siverek
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce Ulu Cami'de düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. İlahilerin de söylendiği mevlitte, şehitler için dua edildi.
Programa İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, İlçe Emniyet Müdürü Teoman
Yıldırım, ilçede görev yapan polisler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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