Son Dakika Haberleri: Siverek'te Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Siverek'te Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Siverek'te Şehitler İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce Ulu Cami'de düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. İlahilerin de söylendiği mevlitte, şehitler için dua edildi.

Programa İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, ilçede görev yapan polisler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:10 Kaynak: AA
Polis, Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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