Siverek'te Şehitler İçin Mevlit Okutuldu
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Şanlıurfa2nın Siverek ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174'üncü yıl dönümü dolaysıyla şehitler için mevlit okundu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:48 Kaynak: İHA
Şanlıurfa2nın Siverek
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatının 174'üncü yıl dönümü dolaysıyla şehitler için mevlit okundu.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü
tarafından Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Daha sonra ilahilerle devam eden program mevlit okunmasıyla son buldu. Mevlit sonunda vatandaşlara gül suyu ile lokum ikram edildi.
Programa İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, Siverek İlçe Emniyet Müdürü Teoman
Yıldırım, vatandaşlar ile ilçede görev yapan emniyet mensupları katıldı. - ŞANLIURFA
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