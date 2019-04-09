Son Dakika Haberleri: Siverek'te Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Siverek'te Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

35 dakika önce

Şanlıurfa2nın Siverek ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174'üncü yıl dönümü dolaysıyla şehitler için mevlit okundu.

Siverek'te Şehitler İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Şanlıurfa2nın Siverek ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174'üncü yıl dönümü dolaysıyla şehitler için mevlit okundu.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Daha sonra ilahilerle devam eden program mevlit okunmasıyla son buldu. Mevlit sonunda vatandaşlara gül suyu ile lokum ikram edildi.

Programa İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, Siverek İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, vatandaşlar ile ilçede görev yapan emniyet mensupları katıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:48 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Siverek, Yaşam
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