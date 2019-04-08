Son Dakika Haberleri: Siverek'te Şeyhmus Aydın Görevine Başladı

Siverek'te Şeyhmus Aydın Görevine Başladı

19 dakika önce

AK Parti'den Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine Belediye Başkanı seçilen Şeyhmus Aydın, mazbatasını alarak göreve başladı.

Siverek'te Şeyhmus Aydın Görevine Başladı, System.String[]
AK Parti'den Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine Belediye Başkanı seçilen Şeyhmus Aydın, mazbatasını alarak göreve başladı.

Öğle saatlerinde İlçe Teşkilat üyeleri ve AK Parti'den meclis üyeliğine seçilen Belediye Meclis Üyeleriyle Siverek Adliyesine gelen Aydın, burada Seçim Kurulu Başkanı Hakiminden mazbatasını aldı. Adliye önünde meclis üyeleri ve partililerle hatıra fotoğrafı çeken Aydın, daha sonra partililerle beraber Belediye binasına geçti. Belediye personeli ve vatandaşların tebriklerini kabul etti. Aydın gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bir seçim dönemini geride bıraktıklarını söyleyerek, "Şubat ayının başında adaylığımız ve daha sonra encümen adaylarımız kesinleştikten sonra Siverek'te yoğun bir çalışma maratonu başladı. zorlu bir çalışma oldu. Tabii bu gerek partimizin genel başkanı ve Cumhurbaşkanımızın destekleri, İl teşkilatımızın desteği, ilçe teşkilatımızın desteği ve Milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar, encümen arkadaşların desteği ile hemşehrilerimiz bu hizmet yarışında tercihlerini bizden yana kulandılar. Bizde onların bu güvenlerine layık olmak için, inşallah arkadaşlarla beraber, Siverek halkıyla beraber, ilçeye daha güzel ve daha iyi hizmetler getirmeye çalışacağız, cenabı hak bizi mahcup etmesin" dedi - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:33 Kaynak: İHA

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