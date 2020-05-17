Siverek'te sıcaklık 47 dereceye ulaştı, sokaklar bomboş kaldı - Son Dakika

Siverek'te sıcaklık 47 dereceye ulaştı, sokaklar bomboş kaldı

Siverek'te sıcaklık 47 dereceye ulaştı, sokaklar bomboş kaldı Korona virüsün nedeniyle boşalmayan sokak ve caddeler, sıcaklık nedeniyle boşaldı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mayıs ayında sıcaklık rekoru kırıldı.

Siverek'te sıcaklık 47 dereceye ulaştı, sokaklar bomboş kaldı Korona virüsün nedeniyle boşalmayan sokak ve caddeler, sıcaklık nedeniyle boşaldı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mayıs ayında sıcaklık rekoru kırıldı. Yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan aşırı sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mayıs ayında rekor kırdı. Bir kaç önce 30 derecelerde seyreden termometreler, dün 47'i gösterdi. Korona virüsü nedeniyle boşalmayan cadde ve sokaklar, aşırı sıcaklar nedeniyle ilçe halkı dışarı çıkamadı, sokaklar boş kaldı. Aşırı sıcaklar nedeniyle sokak hayvanları parklarda ki ağaç gölgeliklerinde serinlemeye çalışırken, duyarlı bazı esnaflar sokak hayvanların susuz kalmaması içim iş yerlerinin önüne su dolu kaplar koydukları gözlendi. İlçe esnaflarından Musa Baturalp,'Sıcaklıkların artmasıyla beraber her gün işyerinin önüne iki tane su dolu kap doldurduğunu' belirterek, herkesin bu süreçte sokak hayvanları için duyarlı olmasını istedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi

Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya

Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum

Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı

Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı