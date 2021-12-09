Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti - Son Dakika
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Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti

09.12.2021 15:38

Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gün ağrımasıyla başlayan sığırcık kuşların dansı görenleri mest etti.

Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gün ağrımasıyla başlayan sığırcık kuşların dansı görenleri mest etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sığırcık kuş sürüleri son bir haftadır, sabah erken saatlerinde gökyüzünde görsel şölen oluşturuyor.

Gece ağaçlara konan kuşlar, günün ağarması ve sokakta kalabalığın oluşmasıyla birlikte kondukları ağaçlardan uçarak, kale ve Cami minareleri çevresinde edata dans etti

Her sabah yaklaşık yarım saat süren görsel şölen, güneşin doğmasıyla son buluyor.

Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti

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Şanlıurfa, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti - Son Dakika


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