Siverek'te silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 3 uzun namlulu silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Güzelpınar Mahallesinde bazı adreslere baskın düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, 3 uzun namlulu tüfek, 6 şarjör, 320 fişek ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.