Siverek'te silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Siverek'te silahlı saldırı: 1 ölü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sokak ortasında otomatik tüfekle vurulan Zülküf Küçükyılmaz, yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sokak ortasında otomatik tüfekle vurulan Zülküf Küçükyılmaz, yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Zülküf Küçükyılmaz'a kimliği belirsiz kişi veya kişiler otomatik tüfeklerle ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan Küçükyılmaz'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Küçükyılmaz'ı Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Küçükyılmaz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Küçükyılmaz'ın cesedi, otopsi için morga kaldırılırken polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Olay sırasında mermi isabet eden bir araçta ise hasar oluştu.

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Siverek, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siverek'te silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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