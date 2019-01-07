Son Dakika Haberleri: Siverek'te Sis, Kar ve Buzlanma Faciası

Siverek'te Sis, Kar ve Buzlanma Faciası

35 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'nden dönüş yapan vatandaşlar yoğun sis, kar ve buzlama nedeniyle kaza yaptı.

Siverek'te Sis, Kar ve Buzlanma Faciası, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'nden dönüş yapan vatandaşlar yoğun sis, kar ve buzlama nedeniyle kaza yaptı. 30 araç birbirine girdi, kapanan yolda yaklaşık 150 araç ise 4 saat boyunca mahsur kaldı

Güneydoğunun tek kayak merkezi Karacadağ'a hafta sonu tatiline gidenlerin dönüş yolculuğu, yoğun sis, kar ve buzlanma nedeniyle çileye dönüştü. Akşam saatlerinde bölgeye dönmek isteyen tatilcilerin bulunduğu yaklaşık 30 araç, yoğun kar, sis ve tipi yüzünden birbirine girdi. Hafif sıyrıklara ve maddi hasara neden olan kazalar ile sis, kar ve tipi nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı.

150 araç mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ve kurtarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaklaşık 4 saat boyunca yolda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Şarampole devrilen ve yolun kapanmasına neden olan araçlar çekici ve iş makinelerinin yardımıyla yoldan çekildi. Kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar ise iş makineleri ile açılarak, yolda mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı. Mahsur kalan yüzlerce kişi gece saat 22.30'a kadar süren çalışmalarla bölgeden tahliye edildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:14 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Kayak Merkezi, Siverek, Kar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


THY Birçok Seferini İptal Etti Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var Hamallık Yapan 19 Yaşındaki Genç, Elektrik Akımına Kapıldıktan Sonra Bulunmamış Matematik Teorisini Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 12:49:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siverek'te Sis, Kar ve Buzlanma Faciası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]