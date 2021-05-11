Siverek'te sivil toplum kuruluşları desteğiyle kan bağışı kampanyası - Son Dakika

- Siverek'te sivil toplum kuruluşları desteğiyle kan bağışı kampanyası

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları desteğiyle Kızılay kan merkezi, 3 günlük 'Randevulu' kan bağışı kampanyası başlattı.

Türkiye genelinde tam kapanmanın başlaması sonrasında, kan stoklarında sıkıntı yaşanmaması için Türk Kızılayı Sivil Toplum Kuruluşlarıyla yaptığı işbirliği çerçevesinde randevulu kan bağışı kampanyası başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de Türk Kızılayı ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğiyle İlçenin Hürriyet Caddesi Lezgo parkında, kurulan Kızılay çadırında 'Kan Verelim, Can Olalım' sloganıyla randevulu kan bağışı kampanyası başlatıldı. Ramazan ayı olması nedeniyle vatandaşlar iftar sonrasında randevu alarak sahur vaktine kadar kan bağışında bulunabiliyor.

Kampanya desteklerinden dolayı Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlara teşekkür eden Türk Kızılayı Siverek Şubesi Başkanı Mehmet Sırrı Karahanlı, "Bir Damla Kan Talasemi Derneği öncülüğünde Sivil Toplum Kuruluşları desteğiyle kan bağışı kampanyası başlattık. Bu akşam Siverek Esnaf ve Zanaatkarlar Odası üyeleri aileleriyle birlikte kan bağışında bulundu. Gayet olumlu sonuçlar alıyoruz, bundan dolayı her zaman yanımızda olan, Şanlıurfa merkezde olmak üzere ilçeler nezdinde de kan bağışında bizi birinci yapan Siverek halkına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bir Damla Kan Talasemi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dizlek yaptığı açıklamada, "Dernek olarak bizler sürekli Kızılay'la ortak kan ve kök hücre bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Bu çalışmalarımızda en fazla yaşadığımız sıkıntı Ramazan ayında oluyor. Pandeminin de ortaya çıkması sonucu sıkıntılar maalesef çoğaldı. Malum bu Pandemi sürecinde en fazla etkilenen Talasemi, Lösemi gibi kan hastalarımız oldu, çünkü bunların sık sık taze kana ihtiyaçları var. Bizde bu nedenle Türk Kızılay'ına destek amacıyla gece sahura kadar kurduğumuz çadırda randevulu sistemle, Sivil Toplum Kuruluşlarımızı davet ederek kan bağışları topluyoruz. Bu kampanyamıza Siverekli hemşerilerimiz her zaman yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum" diye belirtti.

Siverek Esnaf ve Zanaatkarlar Derneği Başkan Yardımcısı İhsan Dübüllü,"Denek olarak tüm üyelerimizle Kızılay'ın başlattığı kampanya destek olmaya geldik. Biz yılın her zamanında bu gibi kampanyalara destek veriyoruz. Çünkü kan vermezsek bu kan vakasal hastaları ne yapacak, çünkü onların tek çaresi kandır, kan olmazsa bu kardeşlerimiz hep mağdur olacak. Bundan dolayı sürekli kan bağışında bulunmamız gerekir" diye konuştu.