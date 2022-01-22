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Siverek'te soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı - Son Dakika

Siverek'te soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı

22.01.2022 12:03
Siverek'te soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle donmak üzere olan eşekler, kurtarılarak barınağa götürüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle donmak üzere olan eşekler, kurtarılarak barınağa götürüldü.

Şanlıurfa ve ilçelerinde salı gecesi başlayan yoğun kar yağışı insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Siverek ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Karlık Mahallesi'nde sahipsiz 4 eşek, kar ve tipi nedeniyle donma tehlikesi yaşadı. Mahalledeki bir evin duvarının dibine sığınan eşekleri fark eden gençler, yem verdikleri eşeklerin üzerlerindeki kar ve buzu temizledi. Eşekler için brandadan çadır yapan gençler, donmalarını da önledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin yüreğini burktu. Nerede çekildiği öğrenilemeyen görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. 2013 yılında benzer bir olayın Siverek'te yaşanması, İlçe Kaymakamlığını harekete geçirdi. Kırsal bölgelerde araştırma yapan yetkililer, olayın ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karlık Mahallesi'nde yaşandığını öğrendi.

Eşekler barınakta koruma altına alındı

Kırsal mahalleye giden kaymakamlık yetkilileri, eşekleri alarak barınağa götürdü. Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen eşeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Siverek'te soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı
Siverek'te soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı
Siverek'te soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı

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Şanlıurfa, Hisarcık, Siverek, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siverek'te soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siverek'te soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı - Son Dakika
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