Siverek'te sokakta mangala oynadılar - Son Dakika

Siverek'te sokakta mangala oynadılar
14 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ilk gününde bazı vatandaşlar, sokağa kurdukları masada mangala oynadı.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ilk gününde bazı vatandaşlar, sokağa kurdukları masada mangala oynadı.
Siverek ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından yasağı dikkate almayan vatandaşlar, sokağa kurdukları masada mangala oynadı. Sosyal mesafeye de uymadıkları gözlenen vatandaşların bu davranışı tepki çekerken, sokağa çıkan bazı kişiler ise yasaktan haberdar olmadıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:01 Kaynak: DHA
Son Dakika Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz