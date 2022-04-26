Siverek'te su yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Siverek'te su yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

26.04.2022 10:30
Siverek'te su yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Karacadağ karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Abdusselam Ş. yönetimindeki 63 AL 440 plakalı su yüklü tır, Karacadağ yolu 20'nci kilometresinde Lamih Ç'nin kullandığı 73 AL 710 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza sonucu tırda bulunan su kolileri çevreye dağıldı.

Yaralıların durumunu iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Siverek'te su yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Siverek'te su yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Siverek'te su yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Siverek'te su yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Siverek'te su yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Siverek'te su yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Siverek'te su yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Şanlıurfa, Kaza, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siverek'te su yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siverek'te su yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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