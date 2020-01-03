Siverek'te, taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siverek'te, taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika

Siverek'te, taşımalı eğitime kar engeli

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 mahallede, taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Siverek'te, taşımalı eğitime kar engeli, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 mahallede, taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Siverek kırsalında dün akşam etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kartal, Çevirme ve Ekinci kırsal mahallelerindeki yollar ulaşıma kapandı. Taşımalı eğitimin yapıldığı 3 mahalledeki okullar, 1 gün süreyle tatil edildi. Yoğun kar yağışı yüzünden kapanan Siverek- Diyarbakır yolu ise Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Trafik polisleri, zaman zaman kazaların meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, sürücüleri uyardı.


Siverek, Ekinci, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun
Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak

Son Dakika Haberleri
16:22 Rektör Karakaya, İstanbul'da öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
16:22 MAÜ'den Bölgesel AR- GE Projesi "Derik Halhalı Zeytini" - Son Dakika
16:22 Malezya, Güney Çin Denizi'ndeki hak iddialarından vazgeçmeyecek - Son Dakika
16:22 Hatay'da gence işkence yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
16:21 Osmaniye'de akaryakıt yüklü tankere çarpan tır yandı: 1 ölü - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika
15:10 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 16:23:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siverek'te, taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]