Siverek'te toprağa gömülü 97 kilo patlayıcı bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siverek'te toprağa gömülü 97 kilo patlayıcı bulundu - Son Dakika

Siverek'te toprağa gömülü 97 kilo patlayıcı bulundu

7 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, jandarma ekipleri, toprak altında terör örgütü PKK'ya ait 97 kilo patlayıcı bulundu.

Siverek'te toprağa gömülü 97 kilo patlayıcı bulundu, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, jandarma ekipleri, toprak altında terör örgütü PKK'ya ait 97 kilo patlayıcı bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şekerli Mahallesi'nde arama yaptı. Ekipler, toprağa gömülü bidonlarda yaptığı aramada 97 kilo TNT, bir alıcı ve verici ile 15 elektrikli fünye ele geçirdi. Patlayıcılara el koyan ekipler, patlayıcıyı toprağa gömen teröristlerin yakalanması için çalışmalara başladı.


Jandarma, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:29 Kaynak: DHA

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