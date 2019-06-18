Son Dakika Haberleri: Siverek'te trafik kaza: 1 yaralı
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Siverek'te trafik kaza: 1 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Siverek'te trafik kaza: 1 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza Siverek- Diyarbakır karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kaşif Akdeniz yönetimindeki 34 PD 7197 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 02 ER 835 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Kaşif Akdeniz ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:16 Kaynak: İHA
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