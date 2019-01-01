Siverek'te Trafik Kazaları: 1 Yaralı

Siverek
ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında bir kişi yaralandı.
Bahri K'nin kullandığı 02 AH 474 plakalı otomobil, Narlıkaya Mahallesi'ndeki köprüde yoldan çıkarak, yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü.
Kazada ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis
ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, Abdülkerim Yeniay
idaresindeki 29 AAB 896 plakalı otomobil, Büyük Yakıtlı Mahallesi yakınlarında buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak, tarlaya girdi.
Kazada yaralanan olmazken otomobil, bulunduğu yerden vinç yardımıyla kurtarıldı.