Son Dakika Haberleri: Siverek'te Trafik Kazaları: 1 Yaralı

Siverek'te Trafik Kazaları: 1 Yaralı

40 dakika önce

Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında bir kişi yaralandı.

Siverek'te Trafik Kazaları: 1 Yaralı, System.String[]
Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında bir kişi yaralandı.

Bahri K'nin kullandığı 02 AH 474 plakalı otomobil, Narlıkaya Mahallesi'ndeki köprüde yoldan çıkarak, yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Kazada ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Abdülkerim Yeniay idaresindeki 29 AAB 896 plakalı otomobil, Büyük Yakıtlı Mahallesi yakınlarında buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak, tarlaya girdi.

Kazada yaralanan olmazken otomobil, bulunduğu yerden vinç yardımıyla kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:37 Kaynak: AA

Siverek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu? Büyükada'yı Alevler Sardı: 7 At Telef Oldu!

AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı Bir Kent Kara Gömüldü! Evler ve Araçlar Ortadan Kayboldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:17:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siverek'te Trafik Kazaları: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]