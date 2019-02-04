Siverek'te Trafik Kazası: 1 Ölü
47 dakika önce
Siverek'te iki pikap çarpıştı: 1 ölüŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Siverek
'te iki pikap çarpıştı: 1 ölü
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Kaza Siverek Adıyaman
karayolunun 25'inci' kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Özcan K. Yönetimindeki 27 P 3121 plakalı hayvan yüklü pikap, Arif T. hakimiyetindeki 46 VB 221 plakalı pikapla çarpıştı. Meydana gelen kazada pikap sürücüsü Özcan K. ile yanında bulunan Selim
B. ağır yaralandı.
Olay yerinden geçen vatandaşların kazayı görmesi üzerine 112 acil ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine intikal eden acil müdahale ekipleri, yaralıları Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tüm müdahalelere rağmen Selim B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:23 Kaynak: İHA
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