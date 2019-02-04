Son Dakika Haberleri: Siverek'te Trafik Kazası: 1 Ölü

Siverek'te Trafik Kazası: 1 Ölü

47 dakika önce

Siverek'te iki pikap çarpıştı: 1 ölüŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Siverek'te Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Siverek'te iki pikap çarpıştı: 1 ölü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Kaza Siverek Adıyaman karayolunun 25'inci' kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Özcan K. Yönetimindeki 27 P 3121 plakalı hayvan yüklü pikap, Arif T. hakimiyetindeki 46 VB 221 plakalı pikapla çarpıştı. Meydana gelen kazada pikap sürücüsü Özcan K. ile yanında bulunan Selim B. ağır yaralandı.
Olay yerinden geçen vatandaşların kazayı görmesi üzerine 112 acil ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine intikal eden acil müdahale ekipleri, yaralıları Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tüm müdahalelere rağmen Selim B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:23 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa
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