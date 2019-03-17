Siverek'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza Siverek Adıyaman
karayolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 32 F 6421 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Meydana gelen kazada Fikri T. ile Süphan ve Mehmet Emin A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:25 Kaynak: İHA
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