Siverek'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza Siverek-Şanlıurfa karayolu 4'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Eyüp G. idaresindeki 01 KL 462 plakalı otomobil, Mahmut K.'nın kullandığı 19 AV 828 plakalı araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araç sürücüsü ile Huriye K. ve isimi öğrenilemeyen dört yaşındaki bir çocuk yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüyle İlgili Skandal İtiraf: Eğitimimiz Yoktu!

İstanbul Üsküdar'da Korkunç Kaza: Otomobil ile Duvar Arasında Sıkıştı

Afgan Gaspçıların, Market Sahibini Dövüp Parasını ve Telefonunu Aldığı Anlar Kamerada

Leyla'nın Burun Ameliyatını Gerçekleştiren Doktor, Diş Tellerine Dikkat Çekti