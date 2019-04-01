Son Dakika Haberleri: Siverek'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Siverek'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Siverek'te Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek- Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Serhat P. yönetimindeki 02 KU 695 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşlara çarptı. Sürücü ile ismi öğrenilemeyen eşi, Eda P. ve Sema P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:46 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa
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