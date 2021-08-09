SİVEREK'TE TRAFİK KAZASI: 4 YARALI - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunun 12'inci kilometresinde meydana geldi.

Mustafa Salih Çelik (74) idaresindeki 06 MSJ 74 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek seyir halindeki Ayşe Nur Emiral (29) yönetimindeki 01 FA 961 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Çelik ile aynı otomobilde bulunan Amina Aslan (24), Berru Su Çelik (13) ve Alya Duru Çelik (9) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık akibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.