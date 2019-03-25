Son Dakika Haberleri: Siverek'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Siverek'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

20 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Siverek'te Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Siverek- Diyarbakır karayolunun 16'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefer A. idaresindeki 63 EK 506 plakalı otomobil, 04 AL 552 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücü Sefer A. ile otomobilde bulunan 3 yaşındaki Bilal, Bilge, Zekeriya ve Yavuz A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:47 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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