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Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı

12.12.2021 17:43
Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Gevendris yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücü ve plakası öğrenilemeyen araç, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında Murat Ç., Yunuş Ç., İsa Ç., Adalet Ç., Rahime Ç., Ali Asaf Ç. ve Dilek K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı
Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı
Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika


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