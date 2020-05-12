Siverek'te tükenen kan stokları nedeniyle bağış kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde korona virüs ve Ramazan ayı nedeniyle kan stokları bitme noktasına geldi. Harekete geçen Kızılay ekipleri kurduğu çadırlarda iftar sonrası düzenlenen etkinliklerle kan bağışı alıyor.



Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisine alan korona virüs nedeniyle azalan kan stokları Ramazan ayı ile birlikte tükenme noktasına geldi. Kan stoklarının azaldığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kızılay ekipleri harekete geçerek bağış çadırları kurdu. Kızılay Siverek Şubesi tarafından sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle ilçenin Hürriyet Caddesi'ndeki Lezgo parkında kan bağış çadırları kuruldu. İftardan sonra gerçekleştirilen organizasyon ile gece saat 01.00'e kadar kan toplanıyor. Sosyal mesafe kurallarına uyulan kan bağışı kampanyasında kan veren vatandaşlara ise maske ve dezenfektan hediye ediliyor.



11 Mayıs Pazartesi günü başlayan kan bağış kampanyasının 15 Mayıs cuma gecesine kadar süreceğini belirten Kızılay gönüllüsü Kübra Parlak, "Korona virüs nedeniyle kan stoklarında ciddi bir eksilme yaşanmış durumda. Biz de Kızılay olarak ülke genelinde bir çalışma başlatarak, vatandaşlarımızdan kan bağışları toplamaya başladık. Duyarlı olan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyor, herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi



Bir Damla Kan Talasemi Derneği Başkanı İbrahim Dizlek ise "Dünya genelinde korona virüsüne karşı sağlık mücadelesi verilirken, bunun yanında etkisi olduğu talasemi, lösemili kan hastalıklarımız kan sıkıntısı yaşamakta. Korona virüsü nedeniyle ülkemizde sosyal ve insan hayatı aktiviteler artık olmadığından dolayı kan stokları tükendi, bunun için sivil toplum kuruluşları olarak Kızılay'a destek olmak ve insanlarımızı kan bağışına yönlendirmek için kendimizi çalışmak zorunda his etti" şeklinde konuştu.



Kan bağışında bulunan Hasan Karakaş isimli vatandaş da, "Korona virüsü nedeniyle kan stoklarımızda büyük bir azalma olmuş, biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirmek amacıyla şimdi burada bulunuyoruz. kanımızı verdik.Tüm hemşehrilerimizi iftardan sonra kan bağışı yapmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA