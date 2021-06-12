Siverek'te Türk Kızılay'ının 153 yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Siverek'te Türk Kızılay'ının 153 yıl dönümü kutlandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türk Kızılay'ının kuruluş 153. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kızılay gönüllülerince, Türk Kızılay'ının 153. Yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Kızılay Başkanı Mehmet Sırrı Karahan, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve Kızılay gönüllüleriyle ilçede eğitim öğretim gören anaokulu öğrencilerini ziyaret ederek öğrencilerle birlikte pasta kesti.

Kızılay gönüllülerince ilçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Lezgo Parkı'nda stant açtı. Burada vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunan gönüllüler, Kızılay'ın önemini anlatan broşürler dağıttı.

Yapılan basın açıklaması sonrasında, havaya balonlar uçurularak, etkinlik son buldu.

Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan Kızılay Siverek Şubesi Sekreteri Abdulrahim Kürkçü, "Biz Kızılay gönüllüleri olarak, bugün Kızılay'ın 153. yıl dönümünü kutlamak için buradayız. Bu kapsamda çeşitli etkinliklerde düzenledik, örneğin; bir anaokulunu ziyaret ettik, burada minik öğrencilerimizi ziyaret ederek, onlarla pasta kestik. Daha sonra gönüllülerimizce bisikletlerle şehir tutu atık ve şimdi de de burada halkımızın ve Sivil Toplum kuruluşlarının katılımıyla stant açarak, bir etkinlik yaptık. Çalışma ve faaliyetlerimiz devam edecektir" dedi.