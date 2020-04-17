Siverek'te Vefa Sosyal Destek Grubundan 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek ikramı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların evlerine sıcak yemek ulaştırıyor.

Siverek Sosyal Yardımlaş ve Dayanışma Vakfı Müdürü Metin Sürücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Gurubunun sahada aktif olarak çalıştığını belirtti.

Talepler doğrultusunda ekip sayısının arttırıldığını dile getiren Sürücü, "Şu anda 57 Vefa Sosyal Destek Grubu personeliyle vatandaşlara hizmet veriyoruz. Sahada aktif olarak çalışan arkadaşlarımız özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın günlük olarak gıda temini ve temizlik işlerinin yanı sıra maaş teslimini de yerine getiriyor. Şu an aşevimizde 135 ailemize her gün 3 çeşit sıcak yemek gönderiyoruz." dedi.

Yemekle birlikte dağıtılan ekmeklerin cezaevindeki fırından temin edildiğini ifade eden Sürücü, başsavcımızın da girişimiyle cezaevindeki fırında çalışan hükümlülerin yaptığı sıcak ekmekleri de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını aktardı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Sefer Kuranlı(66) da yapılan çalışmalardan dolayı görevlilere teşekkür ederek " Allah'a şükür, devletimiz hem maaşımızı hem yemeğimizi evimize kadar getiriyor. Allah devletimizi korusun, kaza bela vermesin." ifadelerini kullandı.