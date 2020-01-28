Siverek'te yangın: Dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siverek'te yangın: Dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Siverek'te yangın: Dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Siverek'te yangın: Dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Dicle Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle merdivenlerden inemeyen bazı bina sakinleri çatıya çıktı. Çatıya çıkanlar itfaiye tarafından kurtarılırken dumandan etkilenen 2'si çocuk 9 kişi Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülürken hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, İtfaiye, Siverek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
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