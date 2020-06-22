Siverek'te, yaralı sırtlan bulundu - Son Dakika

Siverek'te, yaralı sırtlan bulundu

Siverek'te, yaralı sırtlan bulunduŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yaralı bulunan çizgili sırtlan tedavi altına alındı.

Siverek'te, yaralı sırtlan bulundu ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yaralı bulunan çizgili sırtlan tedavi altına alındı. Siverek'e 40 kilometre uzaklıkta bulunan Takaron Vadisi'nde su içinde yaralı sırtlan bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden ekipler yaralı sırtlanı tekneye alarak Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Kayalıklardan düştüğü tahmin edilen çizgili sırtlan, Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan sırtlanın, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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