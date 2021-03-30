Siverek'te, yaya geçitlerinde öğrencilerle 'kırmızı çizgi' etkinliği - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı '30 Martta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımı sonrasında, bugün Siverek'te yaya geçitlerinde, yayalara öncelik için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde önceliğin yayalara verilmesi amacıyla başlattığı, 'Kırmızı Çizgimizi çekiyoruz' uygulaması Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başlatıldı. Üçgen park yaya geçidin de yapılan etkinlik ve uygulamada, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Etkinlikte ilkokul öğrencileri ve protokol üyeleri yaya geçidini hep beraber geçerken, sürücüler de kurallara uyarak önceliği yayalara verdi.

Belediye ekipleri tarafından uygulamaya dikkat çekmek amacıyla, yaya geçitlerinin beyaz çizgilerinden bazıları kırmızıya boyandı. - ŞANLIURFA