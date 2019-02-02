Son Dakika Haberleri: Siverek'te Yoğun Sis

Siverek'te Yoğun Sis

43 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan yoğun sis yüzünden adeta göz gözü göremedi.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan yoğun sis yüzünden adeta göz gözü göremedi.

Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metre düştüğü ilçede, özelikle karayolunda, seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

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