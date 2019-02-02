Son Dakika Haberleri: Siverek'te Yoğun Sis

Siverek'te Yoğun Sis

26 dakika önce

Siverek'te yoğun sisŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

Siverek'te yoğun sis

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metre düştüğü ilçede, özelikle karayolunda, seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

Yerel
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