Siverek'te Yoğun Sis
26 dakika önce
Siverek'te yoğun sisŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
Siverek
'te yoğun sis
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Siverek ilçesinde yoğun sis etkili oldu. Sabah
erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metre düştüğü ilçede, özelikle karayolunda, seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:11 Kaynak: İHA
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