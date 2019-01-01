Son Dakika Haberleri: Siverek'te Yollar Buz Pistine Döndü

Siverek'te Yollar Buz Pistine Döndü

27 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında yollar buz pistine döndü.

Siverek'te Yollar Buz Pistine Döndü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında yollar buz pistine döndü. buzlanma nedeniyle yoldan çıkan bir çok otomobil ise vinçler yardımıyla kurtarıldı.

İlçede son günlerde etkili olan kar, yağış ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, buzlanan yollar birçok kazaya davetiye çıkarıyor. İlçe kırsalında sabah saatlerinde yolların buzlanması nedeniyle birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi. Buz pistine dönen yollarda ilerleyemeyen araçlar dere ve şarampole kaydı.

Yolun kaygan olması nedeniyle şarampole devrilen bir otomobilin vinçle kurtarıldı. Abdulkerim Y. Ait 29 ABB 896 plakalı otomobil, Büyükyakıtlı kırsal mahallesi yakınlarında buzlanma nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine vinç çağrılarak yoldan çıkan otomobil halat yardımıyla kurtarıldı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:47 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa
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