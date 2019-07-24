Son Dakika Haberleri: Siverek'te yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil böyle çarptı
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Siverek'te yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil böyle çarptı

1 saat önce

Siverek'te yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil böyle çarptı Siverek'te kaza anı kamerada Siverek'te trafik kazası: 1 ağır yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Siverek'te yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil böyle çarptı
Siverek'te kaza anı kamerada
Siverek'te trafik kazası: 1 ağır yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı.
Kaza ilçenin Abdalağa mahallesi Kamil Turan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Batman'dan, Mersin'e dönen ailenin içinde bulunduğu Server Y. Yönetimindeki 33 CEU 72 plakalı minibüs, Şanlıurfa karayolunda bulunan ışıklara yakın bir mevkide aniden önüne çıkan Vedat D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı. Ağır yaralanan yaralıya ambulans olay yerine gelene kadar, yoldan geçen kadın doktor müdahale ederek, yaralının bilincini yerinde tutmaya çalıştı. Kaza anı saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün çarpmasıyla metrelerce yolda sürüklenen gencin yardımına, çevreden geçen vatandaşlar yetişiyor.
Olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet hastanesine kaldırılan Vedat D. Tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Siverek'te yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil böyle çarptı
Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:12 Kaynak: İHA
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