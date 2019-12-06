Siverek'te zabıta ekipleri fırınları denetledi

Siverek Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki fırınlarda denetim yaptı.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, denetimlerde gramaj, sağlık koşullarına uygunluk ve fiyat tarifesi gibi çeşitli konularda incelemelerde bulundu.

Kontrollerde noksanlıkları bulunan esnafı uyaran zabıta ekipleri, eksikliklerin giderilmesini istedi.

Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, denetimlerde büyük bir sorunla karşılaşılmadığını, bazı işletmelere uyarıda bulunulduğunu belirtti.

Halk sağlığına gereken hassasiyeti gösterdiklerini belirten Aydın, "Vatandaşın sağlığını düşünerek gerekli hassasiyeti gösteren, kanun ve kurallara riayet eden esnafımıza teşekkür ederim. Halkımızın fırınlarda üretilen ekmekleri standartlar ölçüsünde ve sağlıklı koşullar içerisinde gönül rahatlığıyla alabilmesi için ekiplerimizin denetimleri devam edecek." diye konuştu.