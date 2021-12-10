Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek Mevlana Celaledidin-i Rumi Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan kavşakta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kazada Kadriye K., Mahmut K., Bermal K., Ferza K. ve Muhterem K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda uzun trafik kuyruğu oluştu.

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