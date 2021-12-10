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Son dakika haberi | Zincirleme trafik kazası bilançosu : 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi | Zincirleme trafik kazası bilançosu : 5 yaralı

10.12.2021 21:55
Son dakika haberi | Zincirleme trafik kazası bilançosu : 5 yaralı

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek Mevlana Celaledidin-i Rumi Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan kavşakta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kazada Kadriye K., Mahmut K., Bermal K., Ferza K. ve Muhterem K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda uzun trafik kuyruğu oluştu.

Araçların olay yerinden çekilmesi sonrası yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)

Son dakika haberi | Zincirleme trafik kazası bilançosu : 5 yaralı
Son dakika haberi | Zincirleme trafik kazası bilançosu : 5 yaralı
Son dakika haberi | Zincirleme trafik kazası bilançosu : 5 yaralı
Son dakika haberi | Zincirleme trafik kazası bilançosu : 5 yaralı
Son dakika haberi | Zincirleme trafik kazası bilançosu : 5 yaralı
Son dakika haberi | Zincirleme trafik kazası bilançosu : 5 yaralı
Son dakika haberi | Zincirleme trafik kazası bilançosu : 5 yaralı
Son dakika haberi | Zincirleme trafik kazası bilançosu : 5 yaralı
Son dakika haberi | Zincirleme trafik kazası bilançosu : 5 yaralı
Son dakika haberi | Zincirleme trafik kazası bilançosu : 5 yaralı

Şanlıurfa, mevlana, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Zincirleme trafik kazası bilançosu : 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Zincirleme trafik kazası bilançosu : 5 yaralı - Son Dakika
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