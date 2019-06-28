Son Dakika Haberleri: Siverek'teki anız yangınında ailenin çadırı yandı
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Siverek'teki anız yangınında ailenin çadırı yandı

24 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, tarlada çıkan anız yangınında, besicilik yapan ailenin çadırı yandı.

Siverek'teki anız yangınında ailenin çadırı yandı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, tarlada çıkan anız yangınında, besicilik yapan ailenin çadırı yandı. Yangında 3 koyun ile 20 tavuk telef oldu.
Siverek'e 20 kilometre uzaklıktaki Çepni Mahallesi'nde dün gece, besicilik yapan Davut Kuşamaç ve ailesinin çadır kurduğu tarlada, dün gece yangın çıktı. Tarladaki anızların tutuşmasıyla büyüyen yangın, bir süre sonra Kuşamaç ailesinin yaşadığı çadıra sıçradı. Kendilerini tarlanın dışına atan ailenin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının ardından Kuşamaç ailesinin çadırı tamamen yandı, 3 koyun ve 20 tavukları da telef oldu. 
Aileye,  Siverek Belediyesi, AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından çadır ve gıda malzemesi yardımı yapıldı.
Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, mağdur olan ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştıklarını anlatırken, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:18 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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