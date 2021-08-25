SİVEREK'TEKİ HAYVAN BARINAĞI ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ - Son Dakika
Üye Girişi

SİVEREK'TEKİ HAYVAN BARINAĞI ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

25.08.2021 22:34
SİVEREK'TEKİ HAYVAN BARINAĞI ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

İlçemizde sokak hayvanlarının bakımlarının yapılması ve ıslah edilmesi amacıyla yapımına başlanan hayvan barınağındaki çalışmalarda sona gelindi.

İlçemizde sokak hayvanlarının bakımlarının yapılması ve ıslah edilmesi amacıyla yapımına başlanan hayvan barınağındaki çalışmalarda sona gelindi.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın göreve başlamasıyla yapımına başlanan sokak hayvanları geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezinde sona yaklaşıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Siverek- Diyarbakır karayolunda 10 dönüm üzerine inşa edilen modern bakım evinde 4 yazlık ve kışlık barınağın yanı sıra kuduz karantina odaları, ilk kabul binası, rehabilitasyon merkezi ile mini hastane yer alıyor.

Hastane binası içerisinde ameliyathaneler, röntgen odası, klinik tesis, aşılama tesisleri, kısırlaştırma alanları, sahiplendirme ve doğal yaşam alanının bulunduğu barınakta can dostların daha sağlıklı, hijyenik ve modern bir ortamda tedavi olması hedefleniyor.

Ekim ayında tamamlanması planlanan barınağın yıl sonuna kadar hizmete alınacağı ve tam kapasite çalışacağı bildirildi.

Bölgenin en büyük hayvan hastanesini inşa ettiklerini dile getiren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Karahan, "Ekim ayının sonuna doğru tesisimiz tamamlanmış olacak. Gelen minik yavrularımızı ilk kabul istasyonumuzdaki tespitin hemen ardından ilgili birime sevki yapılarak tedavisini tamamlayacağız. 2 veteriner hekimimiz sürekli olarak görev yapacak ve can dostlarımız güvende olacak. Ameliyat olacak yavrumuza hekimlerimiz hemen müdahale edecek, ilaç tedavisi gereken can dostlarımız da tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak. " dedi.

Karahan, tedavileri tamamlanarak doğal ortamına salınan sokak hayvanlarının yemlenmesinin ve bakımlarının da rutin olarak sürdürüleceğini söyledi.

YORUMLAR
500
DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'de DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'de Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan kanun teklifi TBMM'de kabul edildi Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Kaynak: Habermetre

Sokak Hayvanları, Ayşe Çakmak, Diyarbakır, Hastane, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum SİVEREK'TEKİ HAYVAN BARINAĞI ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
23:29 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
22:53 Uğurcan Çakır, Avrupa yolcusu! Menajerinin açıkladığı bonservis ise hayal kırıklığı yarattı
22:21 İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlileri için toplu ulaşım hafta sonu ücretsiz olacak
21:55 Sağlık çalışanlarının mali haklarını düzenleyen ve emekli maaşlarında iyileştirmeler içeren kanun teklif Meclis'te kabul edildi
21:43 Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu! Bruno Henrique ağır sakatlık geçirdi
19:26 Ağbaba İzmir'deki vatandaşlarla bir araya geldi: 10 liralık kahve aldım, eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu
21:00 TFF'de yeni gelişme! Tahkim Kurulu'nda başkan Murat Balcı ve üyeler istifalarını sundu
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi! Gündemde asgari ücret zammı yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 23:44:26. #1.12#
SON DAKİKA: SİVEREK'TEKİ HAYVAN BARINAĞI ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement