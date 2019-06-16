Siverek'teki kavgada 6 kişi gözaltında
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün yaşanan kavgayla ilgili 4'ü hastanede olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:57 Kaynak: İHA
'nın Siverek
ilçesinde dün yaşanan kavgayla ilgili 4'ü hastanede olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Jandarma
komutanlığında bulunan 2 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili toplam 6 zanlı gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan 4 kişi ile jandarmadaki 2 kişinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.
Öte yandan kavgada hayatını kaybeden Rıdvan Buluş, Zozan ve Meral İzol'un cenazeleri güvenlik gerekçesiyle gece saatlerinde defnedilirken, kazada hayatını kaybeden Seydo Endez'in cenazesi ise Abdulkadir Geylani
Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi. - ŞANLIURFA
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