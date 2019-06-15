Son Dakika Haberleri: Siverek'teki kavgada hastane önündeki kargaşanın görüntüleri ortaya çıktı
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Siverek'teki kavgada hastane önündeki kargaşanın görüntüleri ortaya çıktı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga sonrası yaralılar hastaneye getirildikten sonra yaşanan kargaşa ve polisin müdahalesine ait görüntüler ortaya çıktı.

Siverek'teki kavgada hastane önündeki kargaşanın görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga sonrası yaralılar hastaneye getirildikten sonra yaşanan kargaşa ve polisin müdahalesine ait görüntüler ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda, olay yerinde 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar hasta yakınları tarafından hastaneye götürüldüğü sırasında meydana gelen trafik kazasında da 2 kişi hayatını kaybetti.

Olayı duyan şahısların yakınları hastaneye akın etti. Hastane önünde kısa sürede kargaşa yaşandı. Polisin müdahalesiyle sonuçlanan kargaşaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Polisin hastaneye girmeye çalışan kalabalığı engellemeye çalıştığı gözlendi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa
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