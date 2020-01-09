Siverek usulü kar temizleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siverek usulü kar temizleme - Son Dakika

Siverek usulü kar temizleme

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir vatandaşın damdaki karı kürek yerine kartopu yaparak temizlemesi görenleri hem şaşırta ve hem de gülümsetti.

Siverek usulü kar temizleme, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir vatandaşın damdaki karı kürek yerine kartopu yaparak temizlemesi görenleri hem şaşırta ve hem de gülümsetti.


Siverek'e bağlı Karacadağ bölgesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Güvercin kırsal Mahallesi'nde bir vatandaş, damında biriken karı kürek yerine kartopu yapıp damda itekleyerek temizlemeye çalıştı. Kocaman bir kartopu oluşturan vatandaş, gülerek kartopunu damdan aşağı attı. Görenleri gülümseten o ilginç anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - ŞANLIURFA

Karacadağ, Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da muhtarların posta tebligatı tepkisi
Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı Otomobilin çarptığı kadın kısa süreli hafıza kaybı yaşadı! Sorduğu sorular şaşırttı Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı

Son Dakika Haberleri
22:56 Düzce bakan kasapoğlu: kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz - Son Dakika
22:56 Zonguldak mehmetçik, öğrencilerin mektubuna cevap verdi - Son Dakika
22:55 Fransa polisinden göstericilere sert müdahale - Son Dakika
22:54 Bakan Kasapoğlu, Düzce Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
22:54 Tahran'daki "Süleymani'yi anma merasimine" İran ve Irak'tan üst düzey katılım - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 23:02:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siverek usulü kar temizleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]