Son Dakika Haberleri: Siverek Yeni Yıla Silah Sesleri Altında Girdi

Siverek Yeni Yıla Silah Sesleri Altında Girdi

16 dakika önce

Siverek yeni yıla silah sesleri altında girdiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar yeni yıla alınan tüm güvenlik önlemleri ve uyarılara rağmen havaya silah sıkarak girdi.

Siverek yeni yıla silah sesleri altında girdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar yeni yıla alınan tüm güvenlik önlemleri ve uyarılara rağmen havaya silah sıkarak girdi.
Siverek ilçesinde bazı vatandaşlar yeni yıla girildiği andan itibaren, yeni yıl sevincini havaya ateş ederek kutladı. Gün boyunca polis ekipleri mahallelerde dolaşarak havaya silah sıkılmaması konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen vatandaşlar uyarıları dikkate almayarak, yeni yıla girildiği andan itibaren ilçenin çeşitli semtlerinden birçok kişi tekrar silah sıktı. Yüzlerce merminin havaya sıkıldığı ilçede, silah sesleri korkuya neden oldu.
Yaklaşık 15 dakika süren yoğun atışlar, bir süre sonra susarken, polis ekipleri silah sıkan kişileri tespit etmek amacıyla çalışmalar başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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