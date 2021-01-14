Siverekli çoban, usta ressamlara taş çıkartıyor - Son Dakika

Siverekli çoban, usta ressamlara taş çıkartıyor

14.01.2021 03:00

- Siverekli çoban, usta ressamlara taş çıkartıyor Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Bekir İrkey, hayvan otlatırken çizdiği resimlerle usta ressamlara taş çıkartıyor İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıören Kırsal Mahallesinde çobanlık yaparak ve inşaat işlerinde...

- Siverekli çoban, usta ressamlara taş çıkartıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Bekir İrkey, hayvan otlatırken çizdiği resimlerle usta ressamlara taş çıkartıyor

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıören Kırsal Mahallesinde çobanlık yaparak ve inşaat işlerinde çalışarak geçimini sağlayan Bekir İrkey, bulduğu boş zamanları ise resim yaparak, değerlendiriyor.

Resme olan tutkusu nedeniyle çevresinde "Picasso Bekir " olarak tanınan Bekir İrkey, hayvan otlatırken boya fırçalarıyla tuvallere harika manzaralar ve hayvanları resmediyor. Özelikle hayvanlarını otlatırken doğada yaptığı tablolar, usta ressamların fırçalarından çıkan eserleri aratmıyor.

Eserlerini evin avlusunda sergiliyor

Daha önce ilçe merkezi ve Şanlıurfa'da resim sergileri açan çoban ressam, gerekli desteği göremeyince eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunamadı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle başka illerde eserlerini sergilemeyen İrkey, çizdiği resimleri sadece evinin avlusunda gelen misafirleri için görücüye çıkarıyor.

"Önce taşlara resim çizdim"

Çocukluğundan bu yana resim çizmeye merakı olduğunu anlatan Bekir İrkey, çobanlığa başladığı küçük yaşlarda, hayvan otlatırken arazide bulunan taşlara resimleri çizmeye başladığını ifade etti. Köye gelen bir öğretmenin yönlendirmesi ise tuvale geçtiğini anlatan Bekir İrkey, "Halen resimlerimi hayvanlarımın yanında, çölde ya da bahçemde yapıyorum. Çünkü buralardan ilham alıyorum. Daha önce taşlara yada kağıda resimlerimi çizerim. Daha sonra köyümüze gelen bir öğretmenin yönlendirmesi sonucu tuvale geçtim" dedi.

60 eserini satabildi

Ressam İrkey, bu güne kadar çizdiği 60 eseri daha önceden açtığı sergiden görenler, kendisine yardımcı olan insanların çabaları ile Almanya, İstanbul ve Mersin gibi şehirlere satmayı başardı. Eserlerini kargoyla isteyenlerin adresine gönderen İrkey, destek verildiği takdirde daha iyi çalışmalar ortaya koyacabileceğini kaydetti.

İnsanlar benle alay ediyordu

İlk başlarda çizdiği resimleri insanlara göstermeye bile korktuğunu anlatan "Çok eleştiri alıyordum, ya nedir bu çizgilerle uğraşıyorsun, başka işin gücün yok mu diyorlardı ama ben yılmadım ve devam ettim. Bugün de eleştiriler oluyor ama resimlerin daha güzel olması yönünde eleştiriler oluyor. Bu eleştiriler beni daha da motive ediyor.

Siverekli çoban, usta ressamlara taş çıkartıyor
Siverekli çoban, usta ressamlara taş çıkartıyor
Siverekli çoban, usta ressamlara taş çıkartıyor
Siverekli çoban, usta ressamlara taş çıkartıyor

Şanlıurfa, Hisarcık, Siverek, İnşaat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Siverekli çoban, usta ressamlara taş çıkartıyor - Son Dakika


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