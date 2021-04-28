Siverekli esnaftan askıda kıyafet uygulaması - Son Dakika

Fiyatı yarı yarıya düştü! Tarlada 1, markette 2 lira ama yine de alan yok

Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha!

Siverekli esnaftan askıda kıyafet uygulaması

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde bir esnaf kendi iş yerinin önünde 'Askıda Kıyafet' uygulaması başlattı.

İlçenin Seyfioğlu Caddesi'nde hazır tekstil işiyle uğraşan esnaf Fuat Sonbayram, ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanması amacıyla daha önce askıda ekmek uygulamasından esinlenerek işyeri önünde hayırseverlerin de desteğiyle Ramazan Bayramı'na kadar 'Askıda Kıyafet' uygulamasını sürdürecek. 'Askıda Kıyafet' uygulamasında bazı esnaf ve hayırseverlerin desteğiyle 30 ailenin ihtiyacı karşılandığını belirten iş yeri sahibi esnaf Fuat Sonbayram şunları kaydetti.

"Daha önce ilçemizde Fırıncı esnaflarımız askıda ekmek uygulaması başlatmıştı, bende giyimci esnafı olarak Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla böyle bir uygulama başlatmak istedim, 2 gündür başlattığım 'Askıda Kıyafet' uygulamasında 30 ailenin kıyafet ihtiyacını karşılamış bulunuyoruz. Bazı esnaf ve hayırseverlerimizin desteğiyle askımızda 40 aileye yetecek kadar kıyafetimiz hazır durumda, Pandemi sürecinde vatandaşlarımız kısmi olarak ta etkilendi, bizde insanlarımıza bir nebzede olsa destek olmak amacıyla böyle bir uygulama başlattı, hayırseverlerimiz tarafından askıya bırakılan kıyafetlerimizi ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyoruz. 'Askıda Kıyafet' uygulamasına destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Uygulamanın çok iyi olduğunu ve bunun yaygınlaşması gerektiğini söyleyen vatandaşlardan Eyüp Sımaklı, "Keşke böyle uygulamalar yaygınlaşsa, birileri komsuna, birileri mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşsa, çok daha güzel olacak. Duyarlı esnafımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.