Son Dakika Haberleri: Siverekli Kadınlar Sıra Gecesinde Eğlendi

Siverekli Kadınlar Sıra Gecesinde Eğlendi

37 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye tarafından düzenlenen sıra gecesine katılan kadınlar, gönüllerince eğlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye tarafından düzenlenen sıra gecesine katılan kadınlar, gönüllerince eğlendi.

Siverek Belediyesi tarafından kadınların kaynaşması amacıyla Ayvanat Kadın ve Kültür Merkezinde yapılan etkinlik kapsamında, sıra gecesinin vazgeçilmezi çiğ köfte yoğruldu.

Belediye sıra gecesi ekibinin de sahne aldığı gecede, türküler seslendirildi, kadınlar halay çekti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdiresi Bahar Çiftsever, düzenlenen etkinlik ve yapılan projelerde kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldığını belirterek, "Kadınlarımızın sosyal aktivitelere katılımları gün geçtikçe artıyor. Temennimiz, 22 merkez mahallemize de kadın destek merkezi kazandırmak ve bu tür güzel etkinliklerle birlikte onlarla da bir araya gelmektir." dedi.

Katılımcılara, çiğ köfte, ayran ve tatlı ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:45 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Siverek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da Karşılaşan İki Türkün Videosu Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü İzmir'de Kadınları Muayene Eden Doktorun Çektiği Görüntüler, Rus Sitesinde Yayınlandı

Doktorun Skandal Paylaşımları Tesadüfen Ortaya Çıktı Deniz Çakır'ın Sözlü Tacizine Uğradıklarını Söyleyen Başörtülü Kadınların Avukatından Yeni Açıklama: Yansıtılanın Fazlası Yaşandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 01:22:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siverekli Kadınlar Sıra Gecesinde Eğlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]