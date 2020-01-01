Siverekliler 2020'ye silahla girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siverekliler 2020'ye silahla girdi - Son Dakika

Siverekliler 2020'ye silahla girdi

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yeni yıl kutlamaları yine silahlı oldu.

Siverekliler 2020'ye silahla girdi, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yeni yıl kutlamaları yine silahlı oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü her yıl yaşanan silahlı kutlamanın önüne geçmek için gün boyunca belediye anons sisteminden vatandaşları uyardı. Gece saatlerine kadar yapılan anonslarda, "2020 yılına girerken vatandaşlarımızın  ateşli silah, havai fişek, maytap ve benzeri patlayıcı madde kullanmaları halinde  gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Vatandaşlarımızın cezai işlemlere maruz kalarak mağdur olmaması için kutlamalar esnasında ateşli silah kullanmaması konusunda gerekli hassasiyetin göstermesini rica ediyoruz" denildi.Bu uyarıya rağmen 2020 yılının ilk dakikalarında vatandaşlar silahlarla havaya ateş ederek kutlama yaptı. Evlerinden, balkondan, çatıdan ve bahçeden ateşlenen silahlar yarım saat sürdü. Yoğun atışların görüldüğü yeni yıl kutlamalarında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:30 Kaynak: DHA
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